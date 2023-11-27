Официально объявлено: сегодня из плена ХАМАСа будут девять детей и две мамы

Вечером в понедельник, 27 ноября, было официально объявлено, что сегодня вечером из плена ХАМАСа будут освобождены 11 израильтян – в их числе девять детей и две мамы.

Ранее государственные СМИ Египта заявляли, что процесс "обмена пленными" продолжится и режим временного прекращения огня будет продлен как минимум еще на два дня. По версии египетских СМИ, продление прекращения огня в Газе на два дня будет сопровождаться освобождением еще 20 заложников-израильтян в обмен на освобождение из тюрем 60 палестинских заключенных.

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Данная информация пока не подтверждается официально правительством Израиля.

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Утром 27 ноября канцелярия главы правительства Израиля сообщила о получении списка имен заложников, которые должны быть освобождены в понедельник – на четвертом этапе реализации сделки по "обмену пленными". До того момента, когда освобожденные будут доставлены на территорию Израиля, публиковать этот список запрещено.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Выделены имена освобожденных заложников