ЦАХАЛ подтвердил: ночью израильские ВВС атаковали цели по всему Ливану. Видео

ЦАХАЛ подтвердил, что в ночь на 27 ноября израильские ВВС наносили удары по целям в Бейруте и по всему Ливану, включая пограничные переходы на границе с Сирией. До 4 утра, когда вступило в силу соглашение о прекращении огня, операции были завершены.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что ночью были атакованы десятки штабов, пусковых установок, складов оружия, военных зданий и других террористических инфраструктур по всему Ливану и на транзитных маршрутах между Сирией и Ливаном. В Бейруте было атаковано военное сооружение, используемое береговым ракетным подразделением, цеха по производству боеприпасов, штабы "Хизбаллы". В Тире и Набатии были атакованы штабы, склады боеприпасов и здания военного назначения "Хизбаллы".

В сообщении подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирным гражданам.