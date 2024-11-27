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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил: ночью израильские ВВС атаковали цели по всему Ливану. Видео

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 27 ноября 2024 г., 12:25 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 12:29
ЦАХАЛ подтвердил: ночью израильские ВВС атаковали цели по всему Ливану. Видео
AP Photo/Bilal Hussein

ЦАХАЛ подтвердил, что в ночь на 27 ноября израильские ВВС наносили удары по целям в Бейруте и по всему Ливану, включая пограничные переходы на границе с Сирией. До 4 утра, когда вступило в силу соглашение о прекращении огня, операции были завершены.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что ночью были атакованы десятки штабов, пусковых установок, складов оружия, военных зданий и других террористических инфраструктур по всему Ливану и на транзитных маршрутах между Сирией и Ливаном. В Бейруте было атаковано военное сооружение, используемое береговым ракетным подразделением, цеха по производству боеприпасов, штабы "Хизбаллы". В Тире и Набатии были атакованы штабы, склады боеприпасов и здания военного назначения "Хизбаллы".

В сообщении подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирным гражданам.

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