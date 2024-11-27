Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 27 ноября, температура немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами возможны слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 6-13 градусов, в Тель-Авиве – 10-18, в Хайфе – 10-16, в Эйлате – 11-22, в Беэр-Шеве – 7-16, в Мицпе-Рамоне – 6-15, на побережье Мертвого моря – 12-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-18, в Ариэле – 7-13, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-16, на Голанских высотах – 7-12.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 60-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В четверг – переменная облачность, температура постепенно повысится. В пятницу – без существенных изменений. В субботу температура существенно не изменится, будет солнечно.