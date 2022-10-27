adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
15 - 23°
Тель-Авив:
19 - 26°
Эйлат:
20 - 31°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.501 ₪ 3.511 ₪
Иерусалим:
15 - 23°
Тель-Авив:
19 - 26°
Эйлат:
20 - 31°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Правительство Израиля утвердило договор о демаркации морской границы с Ливаном

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Правительство Израиля утвердило договор о демаркации морской границы с Ливаном
    Ronen Zvulun/Pool via AP     Правительство Израиля утвердило договор о демаркации морской границы с Ливаном
    AP Photo/Ariel Schalit     Президент Ливана Мишель Аун
    Dalati Nohra via AP, File

    Правительство Израиля в ходе специального заседания утвердило договор об установлении морской границы с Ливаном. После того, как договор будет подписан премьер-министром Яиром Лапидом, он будет передан американскому посреднику Амосу Хохштейну.

    Правительство Ливана уже утвердило договор, и его копия была подписано президентом Ливана Мишелем Ауном.

    Окончательное оформление договора состоится сегодня вечером в деревне Накура на ливано-израильской границе. Израильскую копию договора в Накуру доставит вертолет ЦАХАЛа.

    adv_11 m_ar_1

    Перед началом заседания Лапид заявил, что договор укрепляет безопасность Израиля и его свободу действий против угроз ливанской террористической организации "Хизбалла". "Это значительное достижение – не каждый день вражеское государство признает государство Израиль в письменном договоре. Не каждый день США и Франция становятся на нашу сторону и предоставляют оборонные и экономические гарантии", - отметил Лапид, добавив, что Израиль получит 17% прибыли от добычи газа из месторождения "Кана-Сидон".

    Лапид подчеркнул, что суд единогласно признал, что правительство вело процесс переговоров достойно и ответственно.

    В рамках договора так называемая "линия буев", тянущаяся на протяжении 5 километров от берега, и установленная Израилем в одностороннем порядке, сохранится в статусе "границы де-факто", хотя Ливан настаивал на изменении ее статуса на "спорную границу". После этого граница сместится на "линию 23", на которой настаивал Ливан. В результате Ливан получит 850 кв.км спорной территории эксклюзивной экономической зоны практически целиком.

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_2

    На израильской территории останутся около 17% структуры "Кана-Сидон", имеющей потенциал нахождения природного газа. По договору, месторождение будет считаться ливанским, разрабатывать его будет французская компания Total, которая будет выплачивать Израилю его долю от прибылей.

    Договор с новыми координатами будет передан в ООН и заменит односторонний документ, переданный в ООН Израилем в 2022 году. Стороны договорились, что любые изменения в координатах, которые могут последовать в случае изменения сухопутной границы, должны быть согласованы обеими сторонами.

    adv_14 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    14:07 Черновик договора с Total был согласован за полчаса до подписания договора с Ливаном
    14:02 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 246-й день войны
    13:34 Начгенштаба подвел итог пилотного проекта: девушки смогут служить в танковых частях
    13:15 Израиль впевые примет участие в Международном авиасалоне в Бахрейне
    12:38 Госдума приняла в первом чтении закон о запрете в России ЛГБТ-пропаганды
    12:01 Канье Уэста вывели из офиса Skechers: "Мы не потерпим антисемитизма"
    11:15 Президент Ливана подписал договор о морской границе с Израилем
    10:11 Родственники убийц майора Бара Фалаха уведомлены о решении разрушить их дома
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5