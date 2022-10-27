Правительство Израиля утвердило договор о демаркации морской границы с Ливаном

Правительство Израиля в ходе специального заседания утвердило договор об установлении морской границы с Ливаном. После того, как договор будет подписан премьер-министром Яиром Лапидом, он будет передан американскому посреднику Амосу Хохштейну.

Правительство Ливана уже утвердило договор, и его копия была подписано президентом Ливана Мишелем Ауном.

Окончательное оформление договора состоится сегодня вечером в деревне Накура на ливано-израильской границе. Израильскую копию договора в Накуру доставит вертолет ЦАХАЛа.

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Перед началом заседания Лапид заявил, что договор укрепляет безопасность Израиля и его свободу действий против угроз ливанской террористической организации "Хизбалла". "Это значительное достижение – не каждый день вражеское государство признает государство Израиль в письменном договоре. Не каждый день США и Франция становятся на нашу сторону и предоставляют оборонные и экономические гарантии", - отметил Лапид, добавив, что Израиль получит 17% прибыли от добычи газа из месторождения "Кана-Сидон".

Лапид подчеркнул, что суд единогласно признал, что правительство вело процесс переговоров достойно и ответственно.

В рамках договора так называемая "линия буев", тянущаяся на протяжении 5 километров от берега, и установленная Израилем в одностороннем порядке, сохранится в статусе "границы де-факто", хотя Ливан настаивал на изменении ее статуса на "спорную границу". После этого граница сместится на "линию 23", на которой настаивал Ливан. В результате Ливан получит 850 кв.км спорной территории эксклюзивной экономической зоны практически целиком.

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На израильской территории останутся около 17% структуры "Кана-Сидон", имеющей потенциал нахождения природного газа. По договору, месторождение будет считаться ливанским, разрабатывать его будет французская компания Total, которая будет выплачивать Израилю его долю от прибылей.

Договор с новыми координатами будет передан в ООН и заменит односторонний документ, переданный в ООН Израилем в 2022 году. Стороны договорились, что любые изменения в координатах, которые могут последовать в случае изменения сухопутной границы, должны быть согласованы обеими сторонами.