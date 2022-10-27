О будущей коалиции и войне в Украине. Интервью с министром строительства Зеэвом Элькиным

В интервью NEWSru.co.il министр строительства Зеэв Элькин рассказал, какой он видит будущую коалицию, какие политические партнеры неприемлемы для "Махане Мамлахти", что может произойти в случае победы на выборах Биньямина Нетаниягу и почему они с Нафтали Беннетом, нарушив субботу, посетили в марте Москву.

Беседовала Алла Гаврилова.

Господин Элькин, кого вы после выборов порекомендуете президенту для создания коалиции? Бени Ганца или Яира Лапида, у которого, судя по опросам, будет вдвое больше мандатов?

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Мы примем решение, когда увидим окончательные результаты выборов и просчитав все возможные политические варианты. Мы ведь знаем, что совсем не очевидно, что тот, кто получит мандат на создание правительства, сможет его создать. У Лапида таких шансов нет, у него просто нет 61 депутата в его коалиции. Он был бы готов опираться на голоса Аймана Удэ и Ахмада Тиби, но мы на это не согласимся, потому что эти депутаты открыто поддерживают террор и врагов Израиля, и мы не допустим, чтобы правительство на них опиралось. Поэтому сегодня есть два варианта – правительство Нетаниягу с партиями его блока, от которых он будет полностью зависеть, или Ганц, который создаст широкое правительство. Или третий вариант – шестые выборы.

Как может выглядеть правительство под руководством Ганца?

Он сегодня единственный политик на горизонте, который может создать широкое правительство. Возможно, потому что он находится в центре спектра и с ним готовы иметь дело как правоцентристские партии, так и партии начиная от "Еш Атид" и левее. Ганц – единственная фигура, вокруг которой может произойти объединение. Но это будет зависеть от того, насколько "Махане Мамлахти" будет сильным и сколько мы получим мандатов. Лапид создать правительство не сможет, потому что на него есть вето в блоке Нетаниягу.

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То есть, вы готовы быть в одном правительстве с Биньямином Нетаниягу.

Мы готовы быть в одном правительстве с "Ликудом", но не с Биньямином Нетаниягу, и это всем хорошо известно. Период, когда Нетаниягу мог быть хорошим лидером, давно прошел. Сегодня он принимает решения, исходя из иных мотивов. Посмотрите хотя бы на его обязательства перед ультраортодоксами в отношении государственного финансирования школ, где не преподают математику и английский. Я много лет близко сопровождал Нетаниягу, и он всегда говорил, что нам необходимо вывести харедим на рынок труда. Для этого было много сделано, мы двигались в правильном направлении. Если бы мне несколько лет назад сказали, что большая группа ультраортодоксов захочет ввести в школах преподавание базовых предметов, а Нетаниягу это торпедирует, я бы не поверил. Но теперь они получили это обещание от Нетаниягу еще даже до коалиционных переговоров. Это всего лишь один пример того, каким лидером сейчас является Нетаниягу.

Я хочу напомнить, что "Ликуд" пока еще не переизбрал своего лидера. Поэтому я повторю вопрос – с кем может создать правительство Бени Ганц, учитывая настоящее положение вещей?

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Проще сказать, с кем Ганц не будет создавать правительство. Он не будет создавать правительство с ХАДАШ-ТААЛ и не будет на них опираться. Любая зависимость от Тиби и Удэ, от наших врагов, категорически недопустима. Меня крайне удивил Лапид, сказавший, что не может однозначно заявить, что не готов на них опираться. К правительству Ганца не присоединится и Бен-Гвир, который представляет радикальную популистскую позицию, не имеющую никакой практической базы, но весьма опасную в плане ведения дискурса. Он сам на это не готов и мы на это не готовы. Мы считаем поощрение радикального словоблудия вредным для Израиля. А все остальные партии, включая "Ликуд", могут быть в правительстве Ганца.

Вы опять говорите о каком-то вымышленном "Ликуде" без Нетаниягу.

Возможно, я вас удивлю, но предложения подобного рода уже поступали. Нетаниягу уже взвешивал идею стать главой комитета по иностранным делам и обороне. Все прекрасно понимают, что если Нетаниягу сейчас не наберет 61 мандат, то не наберет уже никогда. Да, есть шанс, что ему это удастся, и тогда мы проснемся в совершенно кошмарной ситуации, когда изменится очень многое из того, что нас окружает. Включая базовые ценности. Партнеры Нетаниягу уже заявили, что одним из коалиционных требований будет изменение Закона о возвращении и отмены права на репатриацию третьему поколению – внукам евреев. Это фактически означает, что репатриация прекратится. И не только из стран бывшего СССР, но и из США, например. То есть, это практически отказ от того, чем живет и для чего создавалась эта страна. И очевидно, что если Нетаниягу победит, это произойдет. Как он не смог отказать своим партнерам в финансировании школ без базовых предметов, так не сможет отказать и в этом.

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Но если нам удастся остановить его и его блок, если Нетаниягу не наберет 61 мандат, то мы окажемся в новой политической реальности. Во-первых, партнеры Нетаниягу по блоку впервые не согласились подписывать так называемое "заявление о лояльности" и обещать, что не пойдут в другое правительство. Во-вторых, изменения в "Ликуде" неизбежны – в партии понимают, что если Нетаниягу не наберет 61 мандат сейчас, то не наберет никогда. Да, в "Ликуде" есть большая группа депутатов, которые являются слепыми фанатами Биби. Мы все видели, что произошло на праймериз, когда ветераны и лидеры партии были отброшены назад. Юлий Эдельштейн, осмелившийся критиковать Биби, скатился с первого на 18-е место. Исраэль Кац, который даже не критиковал Нетаниягу открыто, тоже оказался во второй десятке. Вместо них одним из лидеров партии и кандидатом на пост министра юстиции стал Дуди Амсалем, который представляет собой самый крайний пример приверженности культу личности Нетаниягу и базарного стиля дискуссии в Кнессете. Да, в "Ликуде" есть группа слепо преданных Биби депутатов – таких как Амсалем и Мири Регев, но есть и немало людей, которые понимают, что Биби пытается изменить ДНК "Ликуда" и что с ним "Ликуд" обречен оставаться в оппозиции. Да и сам Нетаниягу, если не наберёт 61 мандат, окажется в новой ситуации. Он ведь проигрывает суд как минимум по одному из своих дел и у него есть либо возможность создать правительство 61-го, где уже никто не скрывает, что будет изменено законодательство, чтобы вывести Биби из-под суда, либо не наберет – и тогда поймет, что ему нужно начинать вести переговоры о досудебной сделке. Полгода назад он уже почти подписал сделку с предыдущим юридическим советником, поскольку понимал, что находится в плачевной ситуации.

Если Нетаниягу предложит Ганцу "спасти страну от Бен-Гвира" и стать первым в ротации, и Ганц согласится, "Махане Мамлахти" распадется?

Ганц не согласится. Нетаниягу уже предлагал всем нам все, что угодно, только чтобы мы вернули его к власти. Нет такого кресла, кроме премьерского, который мне лично не предлагали бы люди Нетаниягу за последние полтора года. Никто из "Махане Мамлахти" на это не пойдет.

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Не сложно ли вам, человеку правых взглядов, поддерживать на пост главы правительства Ганца, который выступает за территориальные компромиссы с палестинцами и за сохранение власти Верховного суда?

Между нашими партиями, конечно же, есть разница. Мы правая партия, а Ганц – центрист, но центрист с активной позицией в сфере безопасности. "Махане Мамлахти" – совершенно нормальное правоцентристское объединение, но у нас есть общая платформа, в которой не фигурирует поддержка создания палестинского государства в Иудее и Самарии. Кстати, Нетаниягу создание такого государства поддерживает, так что мы в этом обходим его справа. Мы против двунационального государства, в котором Израиль потеряет еврейское большинство, и против палестинского государства. Мы поддерживаем создание Палестинской автономии, как поддерживали Бегин и Шамир.

Второй важный момент, в котором наши позиции одинаковы – это политика в отношении арабского террора. Ганц сегодня проводит очень активную политику преследования и уничтожения террористов. Я большой сторонник такой активной политики в отношении террора. Я считаю, что не нужно ждать, пока террорист нападет, а нужно преследовать его у него дома. Вот только что лидеры "Львиного логова" сдались палестинским службам безопасности, потому что понимают, что мы найдем и уничтожим каждого из них. Айзенкот занимает такую же позицию. Когда он был начальником генштаба, на севере страны были уничтожены туннели "Хизбаллы", именно при Айзенкоте Израиль начал особенно активно бороться с иранским присутствием в Сирии.

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Почему не преуспел такой многообещающий союз, как союз Ганца, Айзенкота и Саара? Судя по опросам, вы набираете 12 мандатов.

Точнее, 12-13 мандатов. Это означает, что мы сохранили электоральную базу наших двух партий. Это наш правоцентристский электорат, который не поддерживает Нетаниягу. Мы объединились, потому что поняли, что страна находится в тупике. С одной стороны Биби и партии, у которых он находится в заложниках. Посмотрите, Смотрич уже требует министерство обороны, и очевидно, что он его получит. То есть, в правительстве Нетаниягу министром обороны будет человек, который служил в армии восемь месяцев, а в военно-политическом кабинете заседал и того меньше. Второй вариант – это то, что может предложить Лапид. А именно шестые выборы. На наш взгляд, это плохо для страны и для экономики. Мы могли баллотироваться отдельно, и получили бы те же свои мандаты, но тогда мы бы не могли предложить стране выход из тупика. Мы хотели прекратить политическую чехарду и создать третью точку притяжения.

Еще недавно ходили слухи о вашем возможном уходе из политики. Если "Махане Мамлахти" не будет в правительстве, вы видите себя обычным депутатом от оппозиции?

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Конечно. Никаких планов уходить из политики у меня было. Был короткий период, когда меня спросили, могут ли рассмотреть мою кандидатуру на пост главы "Сохнута". И я ответил, что если поступит серьезное предложение, я буду готов его взвесить. Но потом это потеряло актуальность. Никаких мыслей об уходе из политики у меня не было и нет. Я считаю, что еще многое можно изменить, я оказываю влияние на израильскую политику и, будучи семь лет подряд членом узкого военного кабинета, я считаю мое присутствие в политике важным.

Если, не дай Бог, Нетаниягу удастся создать эту узкую коалицию и стать марионеткой в руках своих партнеров, мы будем бороться с этим из оппозиции. Мало есть в Кнессете людей, у которых такой огромный политический опыт, как у меня. Я умею работать и смогу создать такой коалиции много проблем.

Но у нас нет планов уходить в оппозицию, мы не намерены освобождать Биби дорогу к 61 мандату. У нас есть планы создать устойчивое правительство и избежать шестых выборов. Кроме того, у меня нет планов уходить из министерства строительства, я провожу серьезные реформы, которые дают значительные результаты и которые необходимы Израилю. И я намерен продолжать эту работу.

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Господин Элькин, вы родом из Харькова. Как вы относитесь к войне в Украине и к отказу Израиля поставлять Киеву оборонительное вооружение?

Для меня война России с Украиной это не просто геополитический, а личный вопрос. Харьков мой родной город, в котором я вырос, для меня смотреть, как разрушается город и улицы, по которым я ходил и с которыми у меня связано множество воспоминаний – это личная трагедия. У меня в Украине есть близкие родственники, которые находятся под бомбежками. Так что для меня война в Украине – это личное, а не политическое.

А в смысле израильской позиции по поставкам вооружений – то позиция сейчас у всех партий одна. Да, между Беннетом, Ганцем и Лапидом можно наблюдать разницу в риторике, но не в позиции. И если на выборах победит Нетаниягу, вряд ли что-то изменится. Разве что Биби, который гордится своей личной дружбой с Путиным, будет опасаться, в отличие от нас, открыто высказывать поддержку Украине.

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Позиция Израиля основана на ряде принципов. Мы однозначно поддерживаем территориальную целостность Украины, всегда на всех голосованиях в ООН голосуем за осуждение войны, мы партнер Запада в целом и США в частности, и не намерены от этого отходить. И все это мы говорим России открыто. Мы не признавали аннексию Крыма и не признаем аннексию территорий на востоке Украины, которую объявили сейчас.

Что касается помощи, то есть то, что мы делаем публично, а есть то, что мы делаем не публично. И об этом знают все те, кто внимательно слушал президента Украины, который об этом упомянул.

Что вы имеете в виду под непубличной помощью? Обмен информацией об иранских БПЛА?

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Послушайте Зеленского и почитайте публикации в The New York Times. Что-то мы афишируем, но далеко не все.

С другой стороны, есть два важных фактора, которые мы обязаны учитывать. Во-первых, на нас лежит ответственность за судьбу одной из самых больших еврейских общин мира – за судьбу российских евреев. Мы хотим, чтобы у них сохранилась возможность репатриироваться, Израиль был создан именно для этого. Во-вторых, для нас стратегически важно сохранить свободу действий в сирийском воздушном пространстве. Речь идет о договоренностях, которых мы достигали годами, и они работают. Да, мы в состоянии делать это в любой ситуации и нам никто не может связать руки, но при существующих сейчас договоренностях мы можем это делать более эффективно.

И последний фактор – это эффективность нашей помощи Украине. Есть оборонительное вооружение, которое Украине поставляют США и их европейские партнеры по NATO. В области таких систем ПВО у нас нет ничего особенного, чего нет у них. Спекуляции о "Железном куполе" – это бред. ЖК сделан против самодельных ракет, которые летят к нам из Газы, а не против того, чем обстреливают Украину. Кроме того, наша страна находится под постоянной угрозой войны – вот только что чуть не началась война с "Хизбаллой", нам постоянно угрожает Иран. Мы должны быть в постоянной боевой готовности, а систем "Железный купол" не хватает на всю страну. Нет никакого смысла в том, чтобы оборонные системы, которые могут дать другие, давала наша маленькая страна.

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Но мы можем сделать другое – помочь в той области, в которой наши разработки действительно уникальны. Например, наша система оповещения об угрозе обстрелов – единственная в мире. Она позволяет оповещать об обстрелах определенных районов, точечно, а не включать сирены по всему региону. Это помогает большей части населения продолжать вести нормальную жизнь. И таким образом мы сможем помочь Украине изменить образ жизни в обстреливаемых городах.

Мы оказываем и гуманитарную помощь, мы привозили сюда большую делегацию представителей украинской системы образования, чтобы поделиться с ними своим опытом об организации учебы в условиях войны. Мы должны бросить свои силы именно на те сферы, где можем помочь наиболее эффективно.

Вы 14 июня посетили Сергиево подворье в Иерусалиме, где приняли участие в мероприятии посольства РФ, посвященном Дню России. И это несмотря на то, что воспринимаете развязанную Россией в Украине войну лично.

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Есть дипломатические правила, согласно которым, когда проводится такое мероприятие, соответствующий министр должен представлять на нем правительство. Поскольку именно я много лет отвечаю в правительстве за отношения между Израилем и странами бывшего СССР, то такие задачи поручают мне, и я не могу от этого отказаться.

Но я хочу отметить то, что гораздо меньше освещалось в СМИ. В своем выступлении на этом мероприятии я открыто выступил с осуждением войны. Российское посольство потом вырезало этот кусок. Но я открыто сказал в своем выступлении как о своих личных ощущениях, так и о своих мыслях как министра нашего правительства. И я лично принимал участие в попытках прекратить войну или помочь решить гуманитарные проблемы. Например, Израиль активно принимал участие в договоренностях об эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Поскольку я возглавляю комиссию по межправительственному сотрудничеству, украинские коллеги, когда нужна помощь, обычно обращаются ко мне.

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Вы упомянули о вашем участии в попытках прекратить войну. Расскажите о переговорах, на которые вы летали в одну мартовскую субботу вместе с Нафтали Беннетом.

Еще не пришло время рассказывать об этом подробно. Могу только сказать, что к нам обратились лидеры США и Европы с просьбой сыграть роль посредников и остановить войну. Тогда она только началась. Естественно, мы согласились. Возможность помочь предотвратить войну, тем более между странами с большими еврейскими общинами, оправдывает нарушение субботы. Я не колебался ни минуты. Как не колеблется ни минуты религиозный человек, когда на войне нарушает субботу, чтобы спасти жизни людей.

К сожалению, условия для прекращения войны тогда не сложились, но у нас была беседа, которая позволила нам гораздо лучше понять, что происходит на самом деле, каковы планы российского руководства и так далее. И эта беседа помогла нам потом выполнять гуманитарные миссии.

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Каким образом?

Как я уже сказал, еще не время рассказывать подробности. Когда-нибудь, возможно, я напишу об этом книгу. Ведь последние десять лет я был тем самым человеком, который сопровождал в поездках в эти страны всех израильских лидеров. И я хорошо знаком лично как с российским, так и с украинским президентами.

Учитывая ваше личное знакомство с Путиным, вы можете предположить, насколько высока вероятность нового железного занавеса? Вероятность того, что евреи в какой-то момент не смогут выехать из России?

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Я не берусь это предполагать, но мы все видим динамику, видим попытки закрыть "Сохнут". Пока нам удается эти попытки предотвратить и мы делаем все, чтобы возможность репатриации продолжалась. Это одна из наших стратегических задач.

Спасибо.

Мне бы хотелось в завершении нашей беседы пожелать нам с вами и всем читателям, чтобы нам через несколько месяцев не пришлось снова делать предвыборное интервью, а чтобы мы смогли поговорить о том, как решать проблемы строительства и нехватки жилья, а не проблему выборов.