ЦАХАЛ: центр террористической деятельности ХАМАСа в секторе Газы находится в больнице "Шифа". Видео

В ходе специального брифинга для корреспондентов международных СМИ официальный представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари привел информацию, доказывающую, что ХАМАС использует гуманитарную инфраструктуру в секторе Газы для своей террористической деятельности, в частности, в качестве убежища для лидеров террористической организации.

Центром деятельности ХАМАСа в секторе Газы является "Шифа", крупнейшая больница сектора, находящаяся в "сердце" города Газа. В здании больницы существуют несколько подземных комплексов, используемых лидерами ХАМАСа для планирования нападений, а также туннель, позволяющий проникнуть прямо в штаб-квартиру ХАМАСа, не выходя на территорию стационара.

Кроме того, в больнице находится управление внутренней безопасности ХАМАСа, укомплектованное вооруженными боевиками, способными действовать в штатных и чрезвычайных ситуациях, командный пункт, руководящий ракетными обстрелами, а также склад оружия и боеприпасов.

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Больница "Шифа" рассчитана на 1500 коек, в ней работают около 4000 человек, которые, вместе с пациентами, являются живым щитом для террористов.

Информация об использовании ХАМАСом больницы основана на большом объеме разведывательных данных, полученных общей службой безопасности (ШАБАК) и военной разведкой (АМАН). Вся информация, основная часть которой не была раскрыта в ходе брифинга, передана, по словам Хагари, партнерам израильских спецслужб в разных странах.

Представитель ЦАХАЛа заявил также, что "ХАМАС продолжает контролировать существующие энергетические ресурсы в секторе Газы и направлять их на свои нужды в ущерб потребностям гражданского населения".

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