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Израиль

Попытка теракта около Хизмэ, водитель застрелен

время публикации: 27 октября 2024 г., 12:37 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 12:59
Попытка теракта около Хизмэ, водитель застрелен
Gershon Elinson/Flash90

Около полудня 27 октября рядом с арабской деревней Хизмэ (к северу от Иерусалима) водитель автомобиля с палестинскими номерными знаками попытался сбить израильских военнослужащих, а затем – попытался напасть на них. Террорист был застрелен.

Дорога 437 из Хизмэ в Анату была временно перекрыта военными и пограничной полицией.

Среди израильтян в результате этого инцидента пострадавших нет.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает: террорист, управлявший автомобилем, направил машину на бойцов 43-го батальона бригады "Биньямин", действующих в районе Хизмэ, затем он вышел из машины с ножом в руках – и был застрелен.

Израиль
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