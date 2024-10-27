Попытка теракта около Хизмэ, водитель застрелен

Около полудня 27 октября рядом с арабской деревней Хизмэ (к северу от Иерусалима) водитель автомобиля с палестинскими номерными знаками попытался сбить израильских военнослужащих, а затем – попытался напасть на них. Террорист был застрелен.

Дорога 437 из Хизмэ в Анату была временно перекрыта военными и пограничной полицией.

Среди израильтян в результате этого инцидента пострадавших нет.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает: террорист, управлявший автомобилем, направил машину на бойцов 43-го батальона бригады "Биньямин", действующих в районе Хизмэ, затем он вышел из машины с ножом в руках – и был застрелен.