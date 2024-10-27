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Израиль

Бойцы "Голани" действуют в Ливане: ликвидированы десятки террористов, найдено много оружия. Видео

время публикации: 27 октября 2024 г., 10:15 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 10:17
Бойцы "Голани" действуют на юге Ливана: ликвидированы десятки террористов, найдено много оружия
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Голани", действующей на юге Ливана, обнаружили в жилых районах склады оружия и боеприпасов "Хизбаллы".

ЦАХАЛ сообщает, что бойцы "Голани" за последнюю неделю ликвидировали на юге Ливана десятки боевиков, выявили множество подземных укреплений, нашли много оружия и боеприпасов.

Отмечаются, что иногда "Хизбалла" складировала оружие под землей в гористой местности. На одном из таких складов, найденных бойцами "Голани", хранились противотанковые ракеты, пулеметы, автоматы Калашникова и гранатометы.

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