В течение суток: ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хизбаллы" в Бинт-Джбейле и его заместителя

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации в Бинт-Джбейле (на юге Ливана) Ахмада Джафара Маатука, который командовал местными силами "Хизбаллы".

Отмечается, что менее чем через 24 часа после ликвидации Маатука был уничтожен его заместитель, который возглавил местные силы "Хизбаллы".

Кроме того, был уничтожен командир артиллерийских сил "Хизбаллы" в Бинт-Джбейле.

Все ликвидации были осуществлены израильскими ВВС после получения точной разведывательной информации.