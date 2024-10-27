x
27 октября 2024
|
последняя новость: 13:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 октября 2024
|
27 октября 2024
|
последняя новость: 13:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В течение суток: ЦАХАЛ ликвидировал командира "Хизбаллы" в Бинт-Джбейле и его заместителя

время публикации: 27 октября 2024 г., 13:32 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 13:53
Ахмад Джафар Маатук
Пресс-служба

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации в Бинт-Джбейле (на юге Ливана) Ахмада Джафара Маатука, который командовал местными силами "Хизбаллы".

Отмечается, что менее чем через 24 часа после ликвидации Маатука был уничтожен его заместитель, который возглавил местные силы "Хизбаллы".

Кроме того, был уничтожен командир артиллерийских сил "Хизбаллы" в Бинт-Джбейле.

Все ликвидации были осуществлены израильскими ВВС после получения точной разведывательной информации.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 октября 2024

387-й день войны: ЦАХАЛ атакует террористов в Бейруте и в Газе. Хронология