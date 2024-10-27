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Израиль

Минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Бейруте, на востоке и на юге Ливана

время публикации: 27 октября 2024 г., 05:57 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 06:05
Минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Бейруте и на юге Ливана
AP Photo/Hussein Malla

Ливанские источники сообщают, что в ночь на 27 октября ВВС ЦАХАЛа атаковали не менее восьми целей на юге Бейрута, в частности в районе Бурдж аль-Бараджнэ.

Перед рассветом были нанесены авиаудары по целям в Бекаа, на востоке Ливана.

Кроме того, ЦАХАЛ нанес два удара по целям в районе Марджаюна, на юге Ливана. По данным ливанской стороны, в результате этой атаки не менее шести убитых.

Сообщалось также, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Ансаре, около Набатии, на юге Ливана.

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