Минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Бейруте, на востоке и на юге Ливана
время публикации: 27 октября 2024 г., 05:57 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 06:05
Ливанские источники сообщают, что в ночь на 27 октября ВВС ЦАХАЛа атаковали не менее восьми целей на юге Бейрута, в частности в районе Бурдж аль-Бараджнэ.
Перед рассветом были нанесены авиаудары по целям в Бекаа, на востоке Ливана.
Кроме того, ЦАХАЛ нанес два удара по целям в районе Марджаюна, на юге Ливана. По данным ливанской стороны, в результате этой атаки не менее шести убитых.
Сообщалось также, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Ансаре, около Набатии, на юге Ливана.