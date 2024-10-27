В результате атаки на севере Израиля ранены два человека

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в Западной Галилее во время отражения атаки из Ливана с применением БПЛА были ранены два человека.

В больницу "Галиль" в Нагарии доставлены 61-летний мужчина в состоянии средней тяжести и 31-летний мужчина, получивший легкие осколочные ранения.

ЦАХАЛ подтверждает, что БПЛА, прилетевший из Ливана, упал в промышленной зоне Бар-Лев.