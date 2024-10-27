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Израиль

Сигналы тревоги в Нагарии и окрестностях

время публикации: 27 октября 2024 г., 14:37 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 15:25
Тревога в Нагарии и окрестностях
Yossi Aloni/Flash90

В 14:37-14:38 27 октября тревога "Цева адом" прозвучала во многих населенных пунктах Западной и Верхней Галилеи, включая Нагарию. ЦАХАЛ: зафиксированы пуски примерно 15 ракет из Ливана, большую часть из них перехватили, остальные упали на открытой местности. Причинен ущерб, пострадавших нет.

В 14:52 тревога в Шломи и Бецет, около границы с Ливаном. ЦАХАЛ заявил о ложной тревоге.

В 14:58 тревога в Маргалиот, около границы с Ливаном.

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