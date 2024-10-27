В ночь на воскресенье, 27 октября, Израиль перешел на зимнее время. В 02:00 часа ночи стрелки часов были переведены на один час назад (то есть "время сна" увеличилось на один час).

В смартфонах, где установлена израильская временная зона (Иерусалим), перевод часов должен был произойти автоматически.

Зимнее время продлится до ночи 28 марта 2025 года, когда стрелки часов будут переведены на один час вперед, если не будет принято решение об отмене перехода на летнее/зимнее время или об изменении графика этого перехода.

Напомним, что при переходе на зимнее/летнее время в прошлые годы несколько раз возникала путаница из-за того, что многие смартфоны не вовремя "переводили стрелки". Последний такой сбой наблюдался 20 сентября 2015 года. В 2016-2024 годах перевод часов проходил без серьезных сбоев.

Современные смартфоны самостоятельно переводят стрелки часов при переходе на зимнее или летнее время (при условии правильно установленной временной зоны), никаких дополнительных действий от пользователя не требуется.