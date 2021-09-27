"Исраэль а-Йом": отец одного из раненных бойцов "Дувдевана" – бывший мусульманский экстремист

Газета "Исраэль а-Йом" публикует материал Ханоха Гринвальда и Лилах Шоваль, посвященный одному из бойцов, получивших тяжелые ранения в последнем столкновении с палестинскими боевиками. Как выяснилось, военнослужащий ЦАХАЛа – сын принявшего иудаизм мусульманского экстремиста.

Отца солдата спецподразделения "Дувдеван в публикации называют "йуд" - по первой букве имени. "Йуд" родился в мусульманском районе Лода. В девять лет он стал свидетелем убийства своей сестры, якобы "запятнавшей честь семьи". Чтобы мальчик не проболтался, его отправили в Газу.

В секторе из него начали готовить будущего боевика, подвергнув курсу индоктринации. Но ему удалось бежать в Хеврон, а оттуда в Лод. Семья его не приняла, и в результате "йуд" оказался в Тель-Авиве, постепенно открывая для себя иудаизм. Его усыновила еврейская семья, он прошел гиюр и отслужил в бригаде "Гивати".

Утром 27 сентября из больницы РАМБАМ в Хайфе сообщили об улучшении состояния двух бойцов подразделения "Дувдеван", получивших ранения в перестрелке с террористами. Доктор Ярон Бар-Лави, заведующий отделением интенсивной терапии больницы РАМБАМ, сообщил, что их состояние остается тяжелым, но наметились улучшения. Один из раненых очнулся и уже общается со своими близкими, в течение сегодняшнего дня его планируют отключить от аппаратов искусственного жизнеобеспечения. Второму раненому сегодня предстоит сложная операция, после чего его вернут в отделение интенсивной терапии.

В ночь на 26 сентября в районах Рамаллы и Дженина проводилась широкомасштабная операция, целью которой была нейтрализация инфраструктуры террористической организации ХАМАС, за которой велось многодневное наблюдение. Были убиты не менее четырех террористов (палестинские СМИ сообщают, что погиб также 16-летний подросток). Операции в районе Дженина и в районе деревни Биду (между Рамаллой и Иерусалимом) проводили бойцы спецподразделения ЦАХАЛа "Дувдеван" и бойцы спецподразделения пограничной полиции ЯМАМ.

ЦАХАЛ подчеркивает, что проведенные операции позволили предотвратить теракты, спланированные инфраструктурой ХАМАСа в Самарии.