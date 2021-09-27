Массовое паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме: в ходе отражения нападения ранены двое пограничников

В ночь на понедельник, 27 сентября, в координации с Армией обороны Израиля было осуществлено очередное массовое паломничество верующих евреев к гробнице Йосефа в Шхеме. Безопасность паломников обеспечивали военные, пограничники и полиция.

По данным пресс-службы полиции, в паломничестве участвовали около 500 человек. Это было первое массовое паломничество евреев к гробнице Йосефа с июня 2020 года.

В ходе проведения паломничества в Шхеме происходили массовые беспорядки, сопровождавшиеся стрельбой в сторону израильтян, бросанием камней и самодельных взрывных устройств. Пограничники открыли ответный огонь и применили средства для разгона толпы. Двое пограничников были ранены, им оказана медицинская помощь. Причинен ущерб одному и патрульных джипов.

До эпидемии коронавируса организованные массовые паломничества к гробнице Йосефа проходили регулярно. В последние два года палестинские службы безопасности не сотрудничают с израильтянами при организации подобных массовых мероприятий.

Могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме. Очередной ремонт был осуществлен в апреле-мае 2018 года.

Посещение гробницы Йосефа требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организуется подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные.

В октябре 2015-го арабы устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация.

24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.