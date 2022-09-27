МИД: Израиль не признает результаты референдумов на оккупированных территориях Украины

В то время, как в российских СМИ начала появляться предварительные результаты "референдумов", проведенных на оккупированных территориях Украины, МИД Израиля заявил, что Иерусалим их не признает.

"Израиль признает суверенитет и территориальную целостность Украины, и не признает результаты референдумов, проведенных в восточных областях Украины", – говорится в заявлении МИДа.

РИА Новости сообщает, что на участках в России голоса жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей распределились следующим образом:

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—за вхождение ДНР в состав России выступили 98,72% избирателей (после обработки 75,23% голосов);

—за вхождение ЛНР в состав России – 97,9% (77,89% голосов);

—за вхождение Запорожской области в состав России – 97,74% (57% голосов);

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—за вхождение Херсонской области в состав России – 96,75% (100% голосов).

Также опубликованы первые результате голосования в Херсонской и Запорожской областях, где результаты несколько отличаются (после обработки 11,62% протоколов). За вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 87,42% избирателей. В Запорожской области проверили 29,19 процента бюллетеней, присоединение к России поддержали 93,11 процента местных жителей.

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Сколько людей реально проголосовали на "референдуме" неизвестно. Однако в социальных сетях публиковались видео, как жителей оккупированных территорий на избирательные участки сопровождали вооруженные люди.