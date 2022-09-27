adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
21 - 30°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
27 - 39°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.489 ₪ 3.411 ₪
Иерусалим:
21 - 30°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
27 - 39°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Пожар в Реховоте: найдено тело погибшей женщины, подозрение на убийство

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Пожар в Реховоте: найдено тело погибшей женщины, подозрение на убийство
    Пресс-служба полиции Израиля     Пожар в Реховоте: найдено тело погибшей женщины, задержан ее муж
    Пресс-служба полиции Израиля     Пожар в Реховоте: найдено тело погибшей женщины, подозрение на убийство
    Flash90

    Во время пожара в квартире жилого дома на улице Гиборей Исраэль в Реховоте погибла женщина примерно 30-40 лет.

    Полиция сообщала, что трое ее детей, получившие легкие отравления дымом, доставлены в больницу "Каплан". Позже данные были уточнены: пострадали двое взрослых и один ребенок.

    Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает: погибла женщина, мужчина примерно 40 лет в тяжелом состоянии доставлен в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере, мужчина примерно 60 лет доставлен в состоянии средней тяжести в больницу "Каплан", туда же доставили четырехлетнюю девочку, получившую отравление дымом средней тяжести.

    adv_11 m_ar_1

    Из больницы "Шиба" передают, что пострадавший мужчина, получивший тяжелые ожоги и отравление дымом госпитализирован в критическом состоянии. Он помещен в реанимационное отделение ожогового центра.

    Полиция сообщает, что доставленный в больницу под охраной муж погибшей женщины подозревается в убийстве. Пострадали его отец и дочь. Перед возникновением пожара на телефон 100 поступило сообщение о криках в указанной квартире. На теле погибшей женщины есть следы насилия.

    Расследование продолжается.

    adv_12 m_ar_2

    По словам соседей, речь идет о "нормативной" семье.

    adv_13 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_14 ar_middle_wwh
    adv_15 ar_middle_yandex
    adv_16 ar_middle_mobile_yandex
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    11:14 Армия РФ устанавливает мобилизационный пункт военкомата на границе с Грузией
    11:06 Британская разведка: Путин намерен 30 сентября объявить о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины
    10:50 МВД Казахстана: с 21 сентября в страну прибыли 98 тысяч россиян
    09:50 Пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова покинула Россию
    09:42 Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли 395 детей
    09:03 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 216-й день войны
    08:22 "Еврейской принцессе" Голливуда Гвинет Пэлтроу – 50. Фотогалерея
    07:47 В Бангладеш затонуло судно с паломниками: не менее 50 погибших, 40 пропавших без вести
    adv_19 ar_right_2
    adv_20 ar_right_3
    adv_21 ar_right_4
    adv_22 ar_right_5