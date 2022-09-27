Пожар в Реховоте: найдено тело погибшей женщины, подозрение на убийство

Во время пожара в квартире жилого дома на улице Гиборей Исраэль в Реховоте погибла женщина примерно 30-40 лет.

Полиция сообщала, что трое ее детей, получившие легкие отравления дымом, доставлены в больницу "Каплан". Позже данные были уточнены: пострадали двое взрослых и один ребенок.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает: погибла женщина, мужчина примерно 40 лет в тяжелом состоянии доставлен в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере, мужчина примерно 60 лет доставлен в состоянии средней тяжести в больницу "Каплан", туда же доставили четырехлетнюю девочку, получившую отравление дымом средней тяжести.

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Из больницы "Шиба" передают, что пострадавший мужчина, получивший тяжелые ожоги и отравление дымом госпитализирован в критическом состоянии. Он помещен в реанимационное отделение ожогового центра.

Полиция сообщает, что доставленный в больницу под охраной муж погибшей женщины подозревается в убийстве. Пострадали его отец и дочь. Перед возникновением пожара на телефон 100 поступило сообщение о криках в указанной квартире. На теле погибшей женщины есть следы насилия.

Расследование продолжается.

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По словам соседей, речь идет о "нормативной" семье.