Стрельба в Басмат-Табуне: пятеро убитых, один раненый
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Поступила информация о вооруженном нападении в бедуинском населенном пункте Басмат-Табун (Нижняя Галилея).
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о пяти убитых (трех мужчинах и двух женщинах примерно 30 лет) и одном раненом (мужчина примерно 50 лет, пулевое ранение средней тяжести).
Ранее сегодня у моста Паз в Хайфе был застрелен 50-летний Атаф Абу Калиб.
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С начала 2023 года в арабском секторе Израиля в результате различных инцидентов с применением насилия были убиты около 190 человек.
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