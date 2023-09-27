Последний приют юной гетеры: к югу от Иерусалима обнаружена одинокая могила

В ходе археологических раскопок, которые проводились в районе Хевронского шоссе в Иерусалиме, было обнаружено захоронение молодой женщины, скончавшейся в конце четвертого – начале третьего века до н.э. Перед погребением ее кремировали.

"Это самое ранее в истории Земли Израиля свидетельство кремации в эллинистическую эпоху", – рассказывает доктор Гай Штибель с кафедры археологии Тель-Авивского университета. При этом нужно отметить, в эллинистическом мире кремация была распространена.

Рядом с останками найдено прекрасно сохранившееся бронзовое зеркало. Это вторая подобная находка, сделанная на территории Израиля, а во всем мире найдено только 63 таких зеркала. Уровень мастерства просто удивительный, а сохранность – будто его изготовили вчера", – говорит руководитель раскопок со стороны Управления древностей Лиат Оз.

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В совместном исследовании Оз и Штибель выдвигают предположение, что найденные останки принадлежат гетере – куртизанке, сопровождавшей военачальника или представителя эллинистической администрации, прибывшего в Иерусалим. Зеркало – предмет роскоши, часто их украшали инкрустациями или чеканкой, связанными с богиней любви Афродитой.

"Самый интересный вопрос – откуда в окрестностях Иерусалима, но на достаточном отдалении от населенных пунктов, появилась могила молодой гречанки? Особенно с учетом, что артефактов начала эллинистической эпохи в районе Иерусалима практически нет", – говорит Штибель.

Исследователи отмечают, что жены военачальников не сопровождали мужей в походах, а оставались в Греции, занимаясь управлением домом и воспитанием детей. По их мнению, отдаленность захоронения указывает, что умершая не имела близких в покоренной Александром Македонским стране.