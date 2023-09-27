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    В Израиле

    У моста Паз в Хайфе двое неизвестных расстреляли автомобиль, убив водителя

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    В Хайфе застрелен мужчина в возрасте около 50 лет
    Пресс-служба полиции Израиля

    Около моста Паз в Хайфе двое неизвестных в масках застрелили мужчину в возрасте около 50 лет, после чего скрылись с места преступления.

    Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА были вынуждены констатировать факт его смерти.

    На видео с места преступления, распространившихся в социальных сетях, видно, как двое мужчин в маске выходят из легкового автомобиля, перекрывшего дорогу автомобилю жертвы, и открывают автоматный огонь. Причем один из стрелявших выпустил по жертве несколько очередей. После этого они возвращаются в свой автомобиль и уезжают.

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    На месте работает полиция. По предварительным оценкам, речь идет об очередном убийстве в рамках войны криминальных кланов в арабском секторе. Проверяется версия, согласно которой сегодняшнее убийство связано с убийством в ресторане на улице а-Агана в Хайфе на прошлой неделе, случайной жертвой которого стал Эдмонд Диби, и с убийством Раэда Юсефа, связанного с криминальным миром жителя Хайфы, застреленного две недели назад в районе Акко.

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