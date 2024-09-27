За полчаса по Израилю из Ливана было выпущено не менее 65 ракет

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, после воздушной тревоги, звучавшей с 22:03 по 22:04 в Верхней Галилеи, было зафиксировано около 30 ракет, выпущенных с территории Ливана. Некоторые из них были перехвачены.

Было зафиксировано прямое попадание ракеты в один из жилых домов в Цфате. Начался пожар. Пострадавших нет, поскольку в момент обстрела дом был пуст.

Также фрагменты сбитой ракеты упали в Цфате на незастроенной территории. Легкие травмы получила женщина примерно 60 лет. Она доставлена в больницу "Зив".

Несколько человек нуждались в помощи медиков для выведения из шокового состояния.

С 22:20 до 22:21, после сигналов тревоги, звучавших в Центральной и Верхней Галилее, было также зафиксировано около 30 ракет, запущенных из Ливана.

В 22:25 после сигнала тревоги, прозвучавшего в Западной Галилее, было зафиксировано не менее пяти ракет, часть из них была перехвачена.