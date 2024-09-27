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Израиль

ЦАХАЛ атаковал центральный штаб "Хизбаллы" в Бейруте

время публикации: 27 сентября 2024 г., 18:39 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 19:26
ЦАХАЛ атаковал центральный штаб "Хизбаллы" в Бейруте
AP Photo/Hussein Malla

ЦАХАЛ атаковал центральный штаб террористической организации "Хизбалла", который расположен под жилыми домами в самом центре района Дахия в Бейруте.

Предположительно, речь идет о попытке ликвидации главаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы. Пока эта информация ЦАХАЛом не подтверждена.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на собственный источник, что штаб, атакованный в районе Дахии в Бейруте, действительно, использовался высшим руководством "Хизбаллы". По оценке этого источника, сегодняшняя израильская атака на Дахию является самой мощной с начала войны.

Ливанские источники сообщают о несколько полностью разрушенных зданиях, десятках убитых и раненых.

На данном этапе в инструкциях Управления тылом не произошло никаких изменений. Гражданам рекомендуется сохранять бдительность и следить за новостями. В случае изменения ситуации Управление тылом опубликует новые распоряжения для населения.

Сообщается, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу, в эти минуты участвовавший во встрече с журналистами в Нью-Йорке, спешно покинул брифинг.

Израиль
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