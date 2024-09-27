Тревога в Хайфе и окрестностях: ракетный обстрел

В 8:34-8:35 27 сентября тревога "Цева адом" была слышна в Хайфе, Кирьят-Бялике, Кирьят-Моцкине, Кирьят-Яме, Кирьят-Ате и окрестностях.

Были слышны взрывы.

Предварительно: зафиксированы падения двух ракет или фрагментов ракет в районе Хайфы.

ЦАХАЛ заявляет: были зафиксированы пуски примерно десяти ракет из Ливана. Часть ракет была перехвачена, несколько упали на открытой местности.