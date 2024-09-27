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Израиль

Reuters: штаб, атакованный в районе Дахии, использовался высшим руководством "Хизбаллы"

время публикации: 27 сентября 2024 г., 19:18 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 19:31
Штаб, атакованный в районе Дахии, использовался высшим руководством "Хизбаллы"
AP Photo/Hassan Ammar)

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на собственный источник, что штаб, атакованный в районе Дахии в Бейруте, действительно, использовался высшим руководством "Хизбаллы".

По оценке этого источника, сегодняшняя израильская атака на Дахию является самой мощной с начала войны.

Пока неясно, был ли генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла в штабе в момент удара.

Израиль
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