Reuters: штаб, атакованный в районе Дахии, использовался высшим руководством "Хизбаллы"
время публикации: 27 сентября 2024 г., 19:18 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 19:31
Агентство Reuters сообщило со ссылкой на собственный источник, что штаб, атакованный в районе Дахии в Бейруте, действительно, использовался высшим руководством "Хизбаллы".
По оценке этого источника, сегодняшняя израильская атака на Дахию является самой мощной с начала войны.
Пока неясно, был ли генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла в штабе в момент удара.