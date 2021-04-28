Правительство утвердило назначение Ганца на пост министра юстиции

Правительство утвердило телефонным голосованием назначение министра обороны и "сменного премьер-министра" Бени Ганца на пост министра юстиции. Депутат Кнессета Офир Акунис, кандидатуру которого на эту должность премьер-министр Биньямин Нетаниягу представил накануне, не принял участия в голосовании. Остальные министры проголосовали "за".

Глава правительства объявил о намерении назначить Ганца на пост главы минюста за несколько часов до начала рассмотрения Высшим судом справедливости апелляции, поданной с требованием обязать правительство назначить министров на вакантные должности. .

"Премьер-министр представил подробный ответ в Верховный суд. Этот ответ полностью опровергает утверждение о том, что обсуждение, состоявшееся накануне на заседании правительства, противоречило закону. Вместе с тем, после того, как были отклонены все компромиссные предложения, представленные премьер-министром, глава правительства принял решение назначить Бени Ганца министром юстиции в переходном правительстве", – говорится в заявлении канцелярии Нетаниягу.

Сайт газеты "Маарив а-Шавуа" сообщил, что премьер-министр вел переговоры с "Кахоль Лаван", предлагая назначить на эту должность депутата Омер Янкелевич, однако Ганц отклонил ее кандидатуру.

"Решение принято премьер-министром для того, чтобы вывести ситуацию из тупика и позволить нормально функционировать министерству юстиции", – отмечают приближенные Нетаниягу.

Глава правительства сообщил в БАГАЦ, что на ближайшем заседании кабинета министров, которое состоится 2 мая, он вынесет на голосование предложения по назначению других министров на вакантные должности.

Предполагается, что должность министра связи займет Эйтан Гинзбург ("Кахоль Лаван"), министром науки и технологии станет Хили Трупер ("Кахоль Лаван"), министром социального равноправия – Ицик Шмули ("Авода"), министром по делам высшего образования – Йоав Галант ("Ликуд"), министром по делам водных ресурсов – Юваль Штайниц ("Ликуд"). Эти назначения, как и назначение Ганца, будут действительны до формирования нового правительства.

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит также попросил БАГАЦ отменить запланированное заседание. "В сложившейся ситуации можно дать правительству возможность назначить министров без вмешательства судебной системы", – заявил Мандельблит.