Нетаниягу согласился на назначение Ганца на пост министра юстиции

За несколько часов до начала заседания в Высшем суде справедливости, премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, что принял решение назначить сменного главу правительства Бени Ганца на пост министра юстиции.

28 апреля решение будет вынесено на голосование в правительстве.

"Премьер-министр представил подробный ответ в Верховный суд. Этот ответ полностью опровергает утверждение о том, что обсуждение, состоявшееся накануне на заседании правительстве, противоречило закону. Вместе с тем, после того как были отклонены все компромиссные предложения, представленные премьер-министром, премьер-министр принял решение назначить Бени Ганца министром юстиции в переходном правительстве", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

"Решение принято премьер-министром для того, чтобы вывести ситуацию из тупика и позволить нормальное функционирование министерства юстиции", - отмечают приближенные Нетаниягу.

В ближайшие часы состоится телефонное голосование министров по утверждению кандидатуры Бени Ганца.

В политических кругах не исключают возможности того, что речь идет о переговорном процессе между Нетаниягу и Ганцем по вопросу формирования правительства. 26 апреля сообщалось, что Нетаниягу предложил Ганцу быть первым в ротационном правительстве. По мнению некоторых источников, скандал на заседании правительства был связан с тупиком, в который зашли переговоры. Решение Нетаниягу отдать пост главы минюста Ганцу открывает возможность для новых переговоров.