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NEWSru.co.il :: В Израиле28 апреля 2022 г., 09:22

ЦАХАЛ призывает шесть батальонов резервистов для укрепления подразделений у забора безопасности

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ЦАХАЛ призывает шесть батальонов резервистов для укрепления подразделений у забора безопасности

Командование ЦАХАЛа приняло решение о призыве дополнительных батальонов резервистов для усиления подразделений, дислоцированных в районе забора безопасности.

Решение было принято в результате оценки оперативной ситуациии в Центральном округе. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, целью этого шага является блокирование попыток террористов проникнуть на израильскую территорию, а также ограничение возможности нелегалов передвигаться по Израилю.

Сообщается, что принято решение о призыве шесть батальонов резервистов . Призыв будет осуществляться в течение нескольких недель , что позволит оптимальное дислоцирование сил Центрального округа и сочетание оперативной деятельности с продолжением текущей подготовки действующих подразделений.


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