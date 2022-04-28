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NEWSru.co.il :: В Израиле28 апреля 2022 г., 07:35

Минпрос ужесточает санкции за мошенничество на экзаменах на аттестат зрелости: до пяти лет отлучения

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минпрос ужесточает санкции за мошенничество на экзаменах на аттестат зрелости: до пяти лет отлучения

Генеральный директор министерства просвещения издал новый циркуляр, предусматривающий существенное ужесточение санкций за мошенничество на экзаменах на аттестат зрелости.

Согласно новым правилам, опоздавшие ученики не будут допускаться к экзамену (до сих пор допускалось опоздание менее чем на 10 минут).

Ученик, пойманный на экзамене с мобильным электронным устройством, будет отлучен от экзамена на аттестат зрелости на год, а не на полгода. Ученик, явившийся на сдачу экзамена на аттестат зрелости, несмотря на отлучение, будет снова отлучен от экзамена на год (ранее было на срок до года).


Ученик, подделавший документы для допуска на экзамен или пославший вместо себя на экзамен другое лицо, или пытавшийся поступить в вуз по поддельному аттестату зрелости, будет лишен возможности получить аттестат зрелости на пятилетний срок, в дополнение к возможной подаче жалобы в полицию.

В то же время было принято решение освободить учеников, пойманных на списывании на экзамене на аттестат зрелости по так называемому "усиленному" предмету (дополнительный предмет, изучавшийся на 5 единиц аттестата зрелости) от необходимости пересдавать экзамен после завершения срока отлучения, при условии, что он сдавал экзамены по меньшей мере по двум "усиленным" предметам. В таком случае будет достаточно обратиться в школу для отмены сдачи экзамена, чтобы получить полный аттестат.

Ужесточение санкций стало следствием увеличения количества выявленных случаев мошенничества, особенно с цифровыми средствами.

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