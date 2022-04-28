Офра Штраус о "шоколадном скандале": "Я сожалею о том, что мы разочаровали вас"

В четверг, 28 апреля, впервые после того, как стало известно об обнаружении сальмонеллы в шоколадной продукции концерна "Штраус", скандал прокомментировала Офра Штраусс, председатель совета директоров.

"Глядя вам в глаза, граждане Израиля, я прошу прощения за то, что мы разочаровали вас. Я сожалею, что мы заставили вас переживать", - сказала она на пресс-конференции. И добавила: "В пищевой промышленности все знают одну вещь: безопасностью продукции не рискуют. Поэтому мы не сомневались при принятии решения об отзыве продукции. У нас никогда не было проблем подобного масштаба. Мы сделаем выводы, исправим недочеты, где это необходимо. Мы будем работать с удвоенной силой, чтобы все исправить. И сделаем все возможное, чтобы больше вас не разочаровывать".

Эяль Дрор, гендиректор корпорации "Штраус", рассказал о выборочных проверках продукции, план которых был согласован с минздравом, а также о том, как в течение недели принимались решения об отзыве дополнительных партий продукции после получения дополнительных результатов анализов на сальмонеллу. Он также сообщил о том, что в последние дни проводятся внутренние расследования, в ходе которых было обнаружено несколько серьезных дефектов, о которых было доложено в минздрав. В частности, он сказал, что несколько недель назад производился ремонт. "Около месяца назад на фабрике "Элит" в Ноф а-Галиль на линии по производству жидкого шоколада были голуби. Наш клиент сообщил об обнаружении во время проверки отклонений от стандарта, но наша проверка ничего не обнаружила". При этом Эяль Дрор подчеркнул, что "в данный момент неизвестно, связаны ли обнаруженные дефекты на производстве с отзывом продукции".