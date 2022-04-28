Суд Союза журналистов признал материал "Гаарец" подстрекательством к гражданской войне против "харедим"
Суд по этике Израильского союза журналистов постановил, что статья журналиста Ури Мисгава "Где же левые, которые зажгут огонь светской интифады?", опубликованная в газете "Гаарец" 21 января 2021 года, является проявлением расизма и подстрекательством к гражданской войне".
"Использование термина "Светская интифада" не может быть истолковано иначе, как призыв к физической расправе с группой населения, в данном случае – ультраортодоксальными евреями", - говорится в постановлении, в рамках которого суд обязал "Гаарец" удалить статью со своего сайта.
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