Суд Союза журналистов признал материал "Гаарец" подстрекательством к гражданской войне против "харедим"

Суд по этике Израильского союза журналистов постановил, что статья журналиста Ури Мисгава "Где же левые, которые зажгут огонь светской интифады?", опубликованная в газете "Гаарец" 21 января 2021 года, является проявлением расизма и подстрекательством к гражданской войне".

"Использование термина "Светская интифада" не может быть истолковано иначе, как призыв к физической расправе с группой населения, в данном случае – ультраортодоксальными евреями", - говорится в постановлении, в рамках которого суд обязал "Гаарец" удалить статью со своего сайта.