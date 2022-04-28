Полиция нашла в "ТикТоке" видео с оскорблением госфлага и задержала его автора
Полиция сообщила о задержании 14-летнего подростка из поселка Аната Хадаша, опубликовавшего в "ТикТоке" видео того, как он срывает флажок, установленный на патрульной машине полиции в Восточном Иерусалиме.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что видео подростка было найдено во время мониторинга социальных сетей.
Подросток подозревается в осквернении государственного флага и сознательной порче имущества.
Отметим, что ранее за оскорбление государственного флага были задержаны четверо подростков из Яффо.
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