Полиция нашла в "ТикТоке" видео с оскорблением госфлага и задержала его автора

Полиция сообщила о задержании 14-летнего подростка из поселка Аната Хадаша, опубликовавшего в "ТикТоке" видео того, как он срывает флажок, установленный на патрульной машине полиции в Восточном Иерусалиме.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что видео подростка было найдено во время мониторинга социальных сетей.

Подросток подозревается в осквернении государственного флага и сознательной порче имущества.

Отметим, что ранее за оскорбление государственного флага были задержаны четверо подростков из Яффо.