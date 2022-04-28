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NEWSru.co.il :: В Израиле28 апреля 2022 г., 20:05

Полиция нашла в "ТикТоке" видео с оскорблением госфлага и задержала его автора

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Полиция нашла в "ТикТоке" видео с оскорблением госфлага и задержала его автора

Полиция сообщила о задержании 14-летнего подростка из поселка Аната Хадаша, опубликовавшего в "ТикТоке" видео того, как он срывает флажок, установленный на патрульной машине полиции в Восточном Иерусалиме.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что видео подростка было найдено во время мониторинга социальных сетей.

Подросток подозревается в осквернении государственного флага и сознательной порче имущества.


Отметим, что ранее за оскорбление государственного флага были задержаны четверо подростков из Яффо.

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