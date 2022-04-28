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NEWSru.co.il :: В Израиле28 апреля 2022 г., 11:43

Траурную сирену в Израиле включили выживший в Катастрофе бригадный генерал ЦАХАЛа и его внучка

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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что траурная сирена, прозвучавшая по территории Израиля, была включена бригадным генералом запаса Реувеном Эялем, пережившим Катастрофу. Он включил сирену вместе со своей внучкой, рядовой Службы охраны тыла Шани Эяль.

Реувен Эяль родился в 1935 году в Трансильвании. В дни Катастрофы его отец находился в лагере. В 1948 году Реувен Эяль репатриировался вместе с братом в рамках движения "Алият а-Ноар".

В 1953 году призвался в ЦАХАЛ, в 1955 закончил летные курсы и принимал участие в операции "Кадеш", в Шестидневной войне, в войне Судного дня и в операции "Мир Галилее". Занимал ряд командных должностей, в том числе был командиром базы ВВС "Рамат Давид".

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