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    В Израиле

    ЦАХАЛ: в Дженине задержан террорист, торговавший оружием

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    ЦАХАЛ: в Дженине задержан террорист, торговавший оружием
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ЦАХАЛ: в Дженине задержан террорист, торговавший оружием
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ЦАХАЛ: в Дженине задержан террорист, торговавший оружием
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что в ходе совместной операции с участием военных (включая спецподразделение "Дувдеван"), бойцов пограничной полиции (МАГАВ) и сотрудников общей службы безопасности (ШАБАК) в Дженине был задержан разыскиваемый террорист, торговавший оружием. Конфисковано большое количество оружия, оборудования и боеприпасов.

    Местные боевики пытались помешать проведению операции, обстреливая военных и бросая в них взрывные устройства. Был открыт ответный огонь, зафиксированы попадания, сказано в отчете ЦАХАЛа.

    Имя задержанного в Дженине ЦАХАЛ и ШАБАК не называют.

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    В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа также сказано, что в ночь на 28 апреля были задержаны двое подозреваемых в терроре. Операции проводились в Кафр Назлат-Исе, в Данабе и в Бир-Зайте. Было оказано вооруженное сопротивление, военные также применили оружие, зафиксированы попадания.

    Судя по сообщению ЦАХАЛа, среди израильских сил потерь и раненых нет.

    Около полудня поступила информация о том, что крупные силы ЦАХАЛа вошли в Дженин. Вскоре местные источники сообщили, что во многих районах города пропало электричество и отключился доступ к интернету. Палестинские источники сообщали о перестрелке и взрывах. Местная больница уведомила о поступлении нескольких раненых.

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    Затем неофициальные палестинские источники сообщили, что военными задержаны Басаль аль-Харири и Яхья ас-Саади, сын Басама ас-Саади, лидера "Исламского джихада", находящегося в израильской тюрьме.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 Апреля 2023
    Источники: израильские военные провели в Дженине операцию по задержанию разыскиваемых террористов, в городе были отключены свет и интернет
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 Апреля 2023
    Источники: один из лидеров "Львиного логова" сдался палестинским службам безопасности
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