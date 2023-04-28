ЦАХАЛ: в Дженине задержан террорист, торговавший оружием
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что в ходе совместной операции с участием военных (включая спецподразделение "Дувдеван"), бойцов пограничной полиции (МАГАВ) и сотрудников общей службы безопасности (ШАБАК) в Дженине был задержан разыскиваемый террорист, торговавший оружием. Конфисковано большое количество оружия, оборудования и боеприпасов.
Местные боевики пытались помешать проведению операции, обстреливая военных и бросая в них взрывные устройства. Был открыт ответный огонь, зафиксированы попадания, сказано в отчете ЦАХАЛа.
Имя задержанного в Дженине ЦАХАЛ и ШАБАК не называют.
В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа также сказано, что в ночь на 28 апреля были задержаны двое подозреваемых в терроре. Операции проводились в Кафр Назлат-Исе, в Данабе и в Бир-Зайте. Было оказано вооруженное сопротивление, военные также применили оружие, зафиксированы попадания.
Судя по сообщению ЦАХАЛа, среди израильских сил потерь и раненых нет.
Около полудня поступила информация о том, что крупные силы ЦАХАЛа вошли в Дженин. Вскоре местные источники сообщили, что во многих районах города пропало электричество и отключился доступ к интернету. Палестинские источники сообщали о перестрелке и взрывах. Местная больница уведомила о поступлении нескольких раненых.
Затем неофициальные палестинские источники сообщили, что военными задержаны Басаль аль-Харири и Яхья ас-Саади, сын Басама ас-Саади, лидера "Исламского джихада", находящегося в израильской тюрьме.
Источники: израильские военные провели в Дженине операцию по задержанию разыскиваемых террористов, в городе были отключены свет и интернет
Источники: один из лидеров "Львиного логова" сдался палестинским службам безопасности