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ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по строению "Хизбаллы" в деревне Айта аш-Шааб. Видео

время публикации: 28 апреля 2024 г., 19:43 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 19:43
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по строению "Хизбаллы" в деревне Айта аш-Шааб. Видео
Кадр из видео пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что военнослужащие, наблюдавшие за действиями боевиков "Хизбаллы" в районе Айта аш-Шааб, сообщили в координационный центр о боевике, зашедшим в используемое в военных целях строение. Спустя короткое время самолеты военно-воздушных сил нанесли удар по зданию, уничтожив его.

Военные также сообщили, что некоторое время назад был зафиксирован запуск двух ракет с территории Ливана в сторону горы Дов.

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