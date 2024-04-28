За сутки ЦАХАЛ атаковал десятки целей в Газе. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в сектора Газы. Силы 99-й дивизии действуют в центре сектора, разрушая инфраструктуру террористических группировок. За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей в секторе.

Огневую поддержку сухопутным силам оказывает военно-морской флот ЦАХАЛа.

Бойцы 679-й бригады ликвидировали нескольких террористов, задействовав авиацию.

Артиллерия и ВВС ЦАХАЛа уничтожили группу боевиков, скрывавшихся в здании в центре сектора Газы.