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Израиль

За сутки ЦАХАЛ атаковал десятки целей в Газе. Видео

время публикации: 28 апреля 2024 г., 10:16 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 10:26
За сутки ЦАХАЛ атаковал десятки целей в Газе. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в сектора Газы. Силы 99-й дивизии действуют в центре сектора, разрушая инфраструктуру террористических группировок. За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей в секторе.

Огневую поддержку сухопутным силам оказывает военно-морской флот ЦАХАЛа.

Бойцы 679-й бригады ликвидировали нескольких террористов, задействовав авиацию.

Артиллерия и ВВС ЦАХАЛа уничтожили группу боевиков, скрывавшихся в здании в центре сектора Газы.

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