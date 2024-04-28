За сутки ЦАХАЛ атаковал десятки целей в Газе. Видео
время публикации: 28 апреля 2024 г., 10:16 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 10:26
ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в сектора Газы. Силы 99-й дивизии действуют в центре сектора, разрушая инфраструктуру террористических группировок. За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей в секторе.
Огневую поддержку сухопутным силам оказывает военно-морской флот ЦАХАЛа.
Бойцы 679-й бригады ликвидировали нескольких террористов, задействовав авиацию.
Артиллерия и ВВС ЦАХАЛа уничтожили группу боевиков, скрывавшихся в здании в центре сектора Газы.
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