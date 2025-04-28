ЦАХАЛ впервые применил новые ракеты "Бар" в войне против ХАМАСа

ЦАХАЛ объявил о первом боевом применении новой ракеты "Бар" (производитель Elbit Systems) для нанесения высокоточного удара по цели в секторе Газы. Эти ракеты были приняты на вооружение в январе 2025 года.

Ракеты "Бар", которые отличаются высокой точностью и имеют сложный механизм навигации, адаптируемый к различным боевым условиям, были запущены артдивизионом 282-й артиллерийской бригады (36-я дивизия, "Гааш").

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что с начала нового этапа войны "Железные мечи" в Газе (с 18 марта 2025 года) только по целям в районе "коридора Мораг" силами 282-й артбригады были выпущены более 5000 снарядов и ракет. В частности, уничтожались склады оружия и пусковые комплексы террористических организаций в секторе Газы, а также сами террористы.

Ранее, в ходе войны "Железные мечи", ЦАХАЛ применял высокоточные ракеты "Ромах" с GPS-наведением (они способны поражать цели на расстоянии до 35 км и с точностью менее 10 метров). Ракеты "Бар" имеют большую дальность и лучшую точность.