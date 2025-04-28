Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 28 апреля, температура немного понизится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 10-22 градусов, в Тель-Авиве – 17-22, в Хайфе – 16-21, в Эйлате – 19-31, в Беэр-Шеве – 14-25, в Мицпе-Рамоне – 13-25, на побережье Мертвого моря – 20-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-22, в Ариэле – 12-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-28, на Голанских высотах – 13-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Во вторник температура немного понизится. В среду – повышение температуры, солнечно. В четверг – жарко и солнечно.