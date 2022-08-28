Вместе или порознь: объединение партий на правом фланге привело в движение политическую систему

Глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу намерен усилить свою партию за счет мандатов блока "Ционут Датит". Такую оценку высказывают в политической системе после того, как было достигнуто соглашение о совместном участии в выборах партий "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит".

Соглашение было достигнуто при активном посредничестве главы "Ликуда". Помимо опасения Нетаниягу по поводу того, что одна из двух правых партий может не пройти электоральный барьер, он рассматривает эти партии как возможный источник мандатов для "Ликуда". После того, как Смотрич и Бен-Гвир пришли к соглашению, и нет опасности провала одной из партий, ожидается, что Нетаниягу сфокусируется на кампании "за крупнейшую партию", как он это делал в ходе всех предыдущих выборов. По последним опросам, совместный блок Смотрича и Бен-Гвира набирает примерно 10 мандатов. Нетаниягу попытается опустить его до 6-7. Таким образом, полагают политики и наблюдатели, он усилит "Ликуд" и ослабит возможность Смотрича и Бен-Гвира выдвигать чрезмерные требования в ходе будущих коалиционных переговоров.

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В воскресенье, 28 августа, газета "Исраэль а-Йом" опубликовала подробности переговоров, которые привели к подписанию соглашения о совместном участии в выборах партий "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит". Как пишет Иегуда Шлезингер, переговоры велись на протяжении всей минувшей недели, когда посредником выступал депутат Йоав Киш ("Ликуд"). 26 августа Смотрич и Бен-Гвир были по очереди вызваны в Кейсарию. Для того, чтобы сохранить факт встреч в секретности, они проходили на вилле соседа Нетаниягу. Помимо лидеров "Ликуда", "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит" во встречах участвовали депутаты от "Ликуда" Ярив Левин и Йоав Киш.

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После заключения соглашения между Смотричем и Бен-Гвиром они начали совместные переговоры с главой партии "Ноам" Ави Маозом. Ему предложено 11-е место в едином списке. В то же время переговоры с Амихаем Шикли прекращены. Скорее всего, он будет кооптирован в предвыборный список "Ликуда" на 14-е место, которое имеет право предоставить Биньямин Нетаниягу. Ожидается, что Идит Сильман и бригадный генерал запаса Галь Хирш также получат места в списке "Ликуда".

Объединение Смотрича и Бен-Гвира может повлиять и на судьбу партии "Руах Ционит". В окружении Шакед полагают, что умеренные и либеральные религиозные сионисты не захотят голосовать за партию, которая представлена Смотричем и Бен-Гвиром. По оценкам приближенных Шакед, число избирателей, колеблющихся между "Ционут Датит" и "Руах Ционит", составляет более двух мандатов.

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На левом фланге, как и следовало ожидать, создание совместного списка стало поводом для нападок на правый лагерь. Глава МЕРЕЦ Заава Гальон заявила, выступая на мероприятии "Шабаттарбут", что речь идет о "союзе бандитов".

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Гальон коснулась и возможности формирования совместного списка с партией "Авода". "Если я увижу, что одна из партий не проходит электоральный барьер, то попрошу Мерав Михаэли о встрече. Мы подруги, мы умные женщины и мы будем действовать ответственно", – заявила Гальон. В настоящий момент глава "Аводы" категорически отвергает возможность создания совместного списка с МЕРЕЦ. "Этот вопрос даже не обсуждается", – заявила Михаэли в минувшие выходные.

Как сообщалось ранее, в "Еш Атид" намерены, так же как и в "Ликуде", увеличивать свое представительство за счет партий собственного блока, одновременно подталкивая "Аводу" и МЕРЕЦ к объединению.

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В Объединенном арабском списке зреет раскол. Накануне сообщалось, что партия БАЛАД склоняется к тому, чтобы баллотироваться самостоятельно. В то же время, депутат Сами Абу-Шхадэ, глава БАЛАД, обратился к партии ТААЛ, возглавляемой Ахмадом Тиби, с предложением создать свой Объединенный список, без партии ХАДАШ, и не рекомендовать никого на пост премьер-министра. Контакты между БАЛАД и ТААЛ продолжаются.