Последняя и самая жаркая неделя этого летнего сезона в Израиле

В Израиле, особенно во внутренних и северных горных районах, на этой неделе будет очень жарко. На побережье Средиземного моря, Эйлатского залива и даже на берегу Мертвого моря будет не так жарко, как в горах, хотя из-за высокой влажности, жара тоже будет переноситься нелегко.

28-31 августа в Иерусалиме днем температура будет подниматься до 37 градусов, в Иудее и Самарии – до 33-36, в Негеве – до 38, на Голанских высотах – до 40, на побережье озера Кинерет – до 43, в Иорданской долине – до 44.

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1-3 сентября температура немного понизится, но по-прежнему будет жарко. В Иерусалиме днем температура будет подниматься до 33 градусов, в Иудее и Самарии – до 32, в Негеве – до 35, на Голанских высотах – до 38, на побережье озера Кинерет – до 39, в Иорданской долине – до 41.

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Отметим, что последняя неделя августа оказалась самой жаркой этим летом. В прошлый раз почти так же жарко было 10-11 июня, но все же средняя температура была немного ниже, чем в последних числах августа.

Рекомендации службы скорой помощи "Маген Давид Адом"

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В такую погоду медики настоятельно рекомендуют регулярно пить воду. Кроме того, рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце и физической активности. Желательно находиться в кондиционированных помещениях. Этим рекомендациям, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

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Первым и самым главным правилом, с точки зрения парамедиков, является поддержание водного баланса организма. В такую погоду рекомендуется выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам (хотя в обычные дни достаточно выпивать за день 1-1,5 литра воды).

На улице следует избегать нахождения на открытом солнце, чаще отдыхать в тени или кондиционируемых помещениях. Следует одеваться по сезону, пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Особенно важно соблюдать эти правила, собирая на улицу детей.

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Парамедики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

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При походе на пляж следует пользоваться солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты. Не следует находиться на солнце долгое время и загорать после полудня. Лучшим временем для похода на море является раннее утро или вечер.

Лицам, работа которых связана с длительным пребыванием на открытом воздухе, рекомендуется чаще отдыхать в тени или кондиционированном помещении, больше пить.

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Парамедики категорически не рекомендуют заниматься спортом на открытом воздухе в дневные часы. Тренировки рекомендуется перенести на раннее утро или поздний вечер, снизить физическую нагрузку и при этом не забывать пить. Другой вариант – занятия спортом в кондиционируемых залах.

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При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на солнце до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания. В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101.

Требования пожарных

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Пожарная служба в такую погоду запрещает на разжигание костров в парках и лесах, а также на открытой местности.

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Пожарная служба будет работать в состоянии повышенной готовности.

На данном этапе конкретных предупреждений и запретов пожарная служба не публиковала.