Из Ливана запущены ракеты в сторону Кирьят-Шмоны

Ракетная тревога прозвучала в Кирьят-Шмоне и кибуце Манара. Предположительно, речь идет об очередном обстреле из Ливана.

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах, сообщила, что был зафиксирован запуск как минимум двух ракет с территории Ливана. По всей видимости, они упали на незастроенной местности. Нет информации о раненых или пострадавших в результате обстрела.