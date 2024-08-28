Из Ливана запущены ракеты в сторону Кирьят-Шмоны
время публикации: 28 августа 2024 г., 19:17 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 19:48
Ракетная тревога прозвучала в Кирьят-Шмоне и кибуце Манара. Предположительно, речь идет об очередном обстреле из Ливана.
Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах, сообщила, что был зафиксирован запуск как минимум двух ракет с территории Ливана. По всей видимости, они упали на незастроенной местности. Нет информации о раненых или пострадавших в результате обстрела.