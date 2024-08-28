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Израиль

Из Ливана запущены ракеты в сторону Кирьят-Шмоны

время публикации: 28 августа 2024 г., 19:17 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 19:48
Очередная тревога в Кирьят-Шмоне
Фото NEWSru.co.il

Ракетная тревога прозвучала в Кирьят-Шмоне и кибуце Манара. Предположительно, речь идет об очередном обстреле из Ливана.

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах, сообщила, что был зафиксирован запуск как минимум двух ракет с территории Ливана. По всей видимости, они упали на незастроенной местности. Нет информации о раненых или пострадавших в результате обстрела.

Израиль
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