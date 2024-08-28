ЦАХАЛ: на ливано-сирийской границе ликвидирован "ключевой" командир "Исламского джихада"

ЦАХАЛ объявил, что 28 августа на границе Ливана и Сирии был ликвидирован один из ключевых командиров террористической организации "Исламский джихад" Фарас Касем.

В сообщении отмечается, что, помимо Фарас Касем помогал вербовать террористов на территории Палестинской автономии в ряды ливанской "Хизбаллы".

По данным ЦАХАЛа, в результате авиаудара, помимо Касема, были уничтожены еще несколько террористов, направлявшихся из Сирии в Ливан.

Ранее информационное агентство Sabereen News, связанное с проиранскими ополченцами в Ираке, сообщило, что был нанесен авиаудар по автомобилю на трассе Дамаск-Бейрут. Британский телеканал Sky News Arabia уточнял: БПЛА ЦАХАЛа атаковал транспортное средство на сирийской стороне, около границы с Ливаном.