На подземной парковке в Нетании обезврежено взрывное устройство
время публикации: 28 августа 2024 г., 18:39 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 18:39
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что на одной из подземных парковок в Нетании полицейскими саперами было обезврежено взрывное устройство
В полиции отмечают, что трагедии удалось избежать благодаря бдительности местного жителя, который сообщил в полиции о подозрительном человеке, замеченном рядом с домом в южной части города.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
Ссылки по теме