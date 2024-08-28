x
28 августа 2024
|
последняя новость: 20:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2024
|
28 августа 2024
|
последняя новость: 20:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На подземной парковке в Нетании обезврежено взрывное устройство

время публикации: 28 августа 2024 г., 18:39 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 18:39
На подземной парковке в Нетании обезврежено взрывное устройство
Flash90

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что на одной из подземных парковок в Нетании полицейскими саперами было обезврежено взрывное устройство

В полиции отмечают, что трагедии удалось избежать благодаря бдительности местного жителя, который сообщил в полиции о подозрительном человеке, замеченном рядом с домом в южной части города.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 августа 2024

В Рамле неизвестный бросил гранату в кафе-мороженое, ранены шесть человек
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 августа 2024

В результате взрыва автомобиля в Тире пострадали двое мужчин
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 августа 2024

На подземной парковке в Нетании найдены РПГ и другое оружие из сектора Газы