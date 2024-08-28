На подземной парковке в Нетании обезврежено взрывное устройство

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что на одной из подземных парковок в Нетании полицейскими саперами было обезврежено взрывное устройство

В полиции отмечают, что трагедии удалось избежать благодаря бдительности местного жителя, который сообщил в полиции о подозрительном человеке, замеченном рядом с домом в южной части города.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.