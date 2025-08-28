Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 28 августа, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 26-38, в Беэр-Шеве – 22-32, на побережье Мертвого моря – 25-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 19-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-35, на Голанских высотах – 20-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В пятницу-вторник – без существенных изменений.