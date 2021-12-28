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NEWSru.co.il :: В Израиле28 декабря 2021 г., 23:57

Махмуд Аббас посетил дом министра обороны Израиля Бени Ганца в Рош а-Аине

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Махмуд Аббас посетил дом министра обороны Израиля Бени Ганца в Рош а-Аине

Вечером 28 декабря глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) приехал домой к министру обороны Израиля Бени Ганцу.

Из пресс-службы Ганца сообщили, что на встрече обсуждались проблемы безопасности, а также гражданские вопросы. Также встреча прошла между доверенными лицами Ганца и палестинского лидера.

"Министр обороны проинформировал главу Палестинской национальной администрации о своем намерении продолжать продвигать меры по укреплению доверия в экономической и гражданской областях в соответствии с соглашениями, достигнутыми во время предыдущей встречи", - говорится в заявлении пресс-службы Ганца.


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