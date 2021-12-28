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NEWSru.co.il :: В Израиле28 декабря 2021 г., 16:03

Осужден сотрудник "горячей линии" минздрава, за взятки освобождавший от карантина

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Осужден сотрудник "горячей линии" минздрава, за взятки освобождавший от карантина

Во вторник, 28 декабря, окружной суд в Беэр-Шеве приговорил 24-летнего Раэда аль-Финиша, жителя Рахата, к восьми месяцам лишения свободы за то, что, работая на "горячей линии" минздрава, он давал за взятки разрешения выйти из карантина. Его также приговорили к выплате штрафа в размере 5000 шекелей.

Аль-Финиш был признан виновным в получении взяток и вымогательстве взяток.

Этот человек, по всей видимости, имел доступ к базе данных минздрава и мог менять статус людей, которые обязаны были находиться на карантине в связи с заражением коронавирусом, контактом с зараженным или возвращением из-за границы.


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