СМИ: представитель ЦАХАЛа покинул команду переговорщиков с ХАМАСом "из-за упущенных возможностей"

Во вторник, 28 декабря, телеканал "Кан-11" рассказал о причинах, по которым представитель ЦАХАЛа покинул группу, отвечающую за переговоры с ХАМАСом об обмене плененными.

Корреспондент телеканала Рой Шарон отметил, что речь идет об офицере в звании полковника, который уволился со службы армии в 2019 году и по просьбе начальника Генштаба вошел в качестве его представителя в переговорную группу, в которой также есть представители ШАБАКа и Мосада, и возглавляет ее представитель главы правительства.

Рой Шарон отмечает, что полковник участвовал во всех важных переговорах с ХАМАСом, Египтом и Катаром, в ходе которых Израиль добивался возвращения тел военнослужащих Орона Шауля и Адара Гольдина, а также Авнера Менгисты, Хишама Шаабана ас-Сайяда и Джумаа Ибрагима Абу-Анимы.

Офицер утверждает, Израиль делает недостаточно для возвращения удерживаемых в Газе израильтян, и в последние годы упустил как минимум две возможности достичь соглашения. Перед тем, как покинуть пост он отправил письмо начальнику Генштаба, в котором высказал свое недовольство тем, что Израиль не использует на переговорах, имеющиеся в его руках инструменты воздействия на ХАМАС.

Комментируя информацию телеканала, родные Адара Гольдина сказали, что они уже семь лет говорят о том, что Израиль делает недостаточно для того, чтобы вернуть удерживаемых в Газе израильтян.

Израильтяне, удерживаемые в Газе

Остается неизвестной судьба военнослужащих Орона Шауля и Адара Гольдина. Власти Израиля признали их погибшими в ходе операции "Нерушимая скала" в секторе Газы летом 2014 года. Но ХАМАС не подтверждал их гибель, время от времени распространяя слухи о том, что Шауль и Гольдин живы.

Также ХАМАС удерживает в плену Аверу Менгисту – душевнобольного израильтянина, в 2014 году перебравшегося в сектор Газы в районе пляжа Зиким. ХАМАС называет Менгисту "солдатом", поскольку он проходил службу в рядах ЦАХАЛа.

Кроме того, в Газе удерживают двух израильских бедуинов, также страдающих психическими заболеваниями и пересекших границу с сектором Газы – Хишама Шаабана ас-Сайяда (пропал без вести в 2015 году) и Джумаа Ибрагима Абу-Аниму (пропал без вести в 2016 году).

ХАМАС заявляет, что удерживаются четверо израильтян, причем всех их называет "солдатами". В руководстве ХАМАСа рассчитывают, осуществить обмен всех израильских "солдат" (независимо от их происхождения – "западного, эфиопского или арабского") по схеме "сделки Шалита", то есть в пропорции 1000 заключенных за одного "солдата".