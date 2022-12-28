"Крылья ЦАХАЛа": выпускники 185-го курса военных летчиков получили офицерские звания

В среду, 28 декабря, на базе ВВС ЦАХАЛа "Хацерим" (неподалеку от Беэр-Шевы) состоялась торжественная церемония по случаю присвоения офицерских званий выпускникам 185-го курса военных летчиков. Это один из самых престижных курсов Армии обороны Израиля. В этом году его закончил 41 курсант. "Крылышки" на форму получили не только юноши, но и девушки.

Обучение в летной школе продолжается три года, параллельно курсанты получают академическую степень в университете имени Бен-Гуриона.

На церемонии присутствовали глава правительства Яир Лапид, министр обороны Бени Ганц, начальник генштаба Авив Кохави, командующий ВВС генерал-майор Томер Бар, офицеры ЦАХАЛа, а также родители курсантов и их друзья.

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Пресс-служба Армии обороны Израиля отмечает, что в этом году база "Хацерим" отметила свое 40-летие.