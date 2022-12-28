Подписаны соглашения между "Ликудом" и всеми партиями будущей коалиции

"Ликуд" завершил процесс подписания соглашений со всеми партиями будущей коалиции. В настоящий момент документы представлены для изучения депутатами Кнессета. Это обязательная часть процесса приведения правительства к присяге.

Последние коалиционные соглашения были подписаны с партиями ШАС и "Оцма Иегудит".

Кнессет также утвердил во втором и третьем чтениях законопроект о расширении полномочий министра внутренней безопасности. Закон, известный также как "закон Бен-Гвира" был утвержден большинством в 61 голос. 55 депутатов голосовали против.

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После этого состоялось заседание фракции "Ликуда". В ходе этого заседания депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Амира Оханы на пост спикера Кнессета. Дани Данон и Офир Акунис приняли решение не баллотироваться. Главой будущей коалиции станет Офир Кац.

В бижайшее время глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу продолжит встречи с депутатами партии. В ходе этих встреч он сообщит им о тех портфелях и должностях, которые они получат в будущем правительстве и в комиссиях Кнессета. Нетаниягу принял решение перенести встречи из Кнессета в штаб "Ликуда" в Тель-Авиве.

Пленарное заседание Кнессета, в ходе которого будет приведено к присяге 37-е правительство Израиля, откроется в четверг, в 11:00.

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