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    В Израиле

    Гибель пациента в результате пожара в больнице "Сорока". Подробности

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    Гибель пациента в результате пожара в больнице
    Flash90     Гибель пациента в результате пожара в больнице
    Flash90     Гибель пациента в результате пожара в больнице
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    В ночь на среду, 28 декабря, около 3:20 в одной из палат в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве произошел пожар. Один человек погиб, двое получили отравления дымом средней тяжести. Десятки людей (медперсонал, пациенты и их родственники) были эвакуированы.

    Из "Сороки" сообщают, что некоторые эвакуированные были лежачими больными, подключенными к капельницам или кислородным баллонам.

    Пожар был быстро потушен. Помещения проветрили. На месте происшествия работает следственная группа.

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    Радиостанция "Кан Бет" передает, что пожар произошел в одной из палат на четвертом этаже (в 5-м терапевтическом отделении).

    Пожарные заявляют, что, благодаря быстрым действиям всех служб, большей трагедии удалось избежать.

    Из рассказов пациентов и их родственников стали известны некоторые подробности происшедшего. Судя по имеющимся данным, погиб мужчина, который за несколько минут до трагедии выходил к медсестрам и просил о помощи, потому что ему, по его словам, было тяжело дышать. Дежурная медсестра пообещала зайти через несколько минут, и этот человек вернулся в палату. Вскоре он стал кричать и просить о помощи. Вбежавшие к нему в палату увидели, что мужчина горит. Один из пациентов и персонал начали тушить его водой. Потом пострадавшего попытались вывести из палаты. По всей больнице была объявлена тревога, в 03:23 были вызваны пожарные и полиция.

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    Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался. В больнице говорят, что погиб мужчина, который обычно был подключен к кислородному баллону.

    Предварительные выводы пожарных таковы: речь идет о несчастном случае, а не о злонамеренных действиях; по всей видимости или от зажженной сигареты, или из-за искры от неисправного зарядного устройства мобильного телефона, при возможной утечке кислорода из баллона вспыхнули одежда пациента, постельные принадлежности и матрас.

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    Курить подключенным к кислородным баллонам, тем более в больничной палате, категорически запрещено. Но далеко не все и не всегда это правило соблюдают.

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    Обстоятельства этого трагического инцидента уточняются.

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