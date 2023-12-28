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    В Израиле

    ЦАХАЛ сообщил о гибели еще троих военнослужащих в секторе Газы

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    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Утром 28 декабря ЦАХАЛ сообщил о гибели еще троих израильских военнослужащих в ходе боев на территории сектора Газы.

    Старшина резерва Асаф Пинхас Тубул, 22 года, из Кирьят-Моцкина, боец ​​77-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб в бою на юге сектора Газы.

    Капитан резерва Нерия Зиск, 24 года, из Масуот Ицхак, офицер 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", погиб в бою в центре сектора Газы.

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    Майор Двир Давид Фима, 32 года, из Кфар-Йоны, заместитель командира 198-го батальона 460-й бронетанковой бригады "Бней Ор", погиб в бою в центре сектора Газы.

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    Также сообщается, что 27 декабря в ходе боев в Газе были тяжело ранены трое военнослужащих: офицер и боец ​​77-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", и боец 7107-го батальона бригады "Нахаль".

    C 31 октября по 28 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 167 военнослужащих ЦАХАЛа.

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    С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погиб 501 военнослужащий ЦАХАЛа.

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