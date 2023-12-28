ЦАХАЛ сообщил о гибели еще троих военнослужащих в секторе Газы
Утром 28 декабря ЦАХАЛ сообщил о гибели еще троих израильских военнослужащих в ходе боев на территории сектора Газы.
Старшина резерва Асаф Пинхас Тубул, 22 года, из Кирьят-Моцкина, боец 77-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб в бою на юге сектора Газы.
Капитан резерва Нерия Зиск, 24 года, из Масуот Ицхак, офицер 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", погиб в бою в центре сектора Газы.
Майор Двир Давид Фима, 32 года, из Кфар-Йоны, заместитель командира 198-го батальона 460-й бронетанковой бригады "Бней Ор", погиб в бою в центре сектора Газы.
Также сообщается, что 27 декабря в ходе боев в Газе были тяжело ранены трое военнослужащих: офицер и боец 77-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", и боец 7107-го батальона бригады "Нахаль".
C 31 октября по 28 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 167 военнослужащих ЦАХАЛа.
С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погиб 501 военнослужащий ЦАХАЛа.